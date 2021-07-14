Siraç bebek kuratılamadı!

Kocaeli Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesinde, 7 Temmuz günü saat 17:30 sularında yaşanan üzücü olayda, oturdukları 3. Kattaki dairenin pencersine çıktıktan sonra aşağı düşen 1 buçuk yaşındaki Siraç Öz, aile yakınları ve çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan ve Kocaeli'nden İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Siraç bebekten sabah saatlerinde acı haber geldi. Ailesinin bir gün önce kurtulması için dua istediği Siraç Öz, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının yanında sağlığına kavuşmasını bekleyen Anne Cansu ve Baba Soner Öz ve yakınları yasa boğuldu.