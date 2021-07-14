Son dakika: Ankara'da korkunç olay: Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'na saldırı!

Gözaltına alınan Hakkı K.'ya, 'bipolar bozukluk' teşhisi konulduğu, bu yüzden pandemi döneminde idari izin verildiği öğrenildi. İznin ardından yakın dönemde iş başı yapan Hakk K.'nın, önceki gün Hukuk Servisi'ne atamasının yapıldığı ve bu atama nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Hakkı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.