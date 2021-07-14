Son dakika: Ankara'da korkunç olay: Gazi Üniversitesi Hastanesi Müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu'na saldırı!





Hakkı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde de pandemi döneminde çalışmak istemesine rağmen idari izne gönderildiğini, iş başı yaptıktan sonra da hastane müdürü Muammer Zeki Şahnaoğlu tarafından başka bir serviste görevlendirildiğini, bu atama nedeniyle kendisini bıçakladığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.