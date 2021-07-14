Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Tuz Gölü'nde ölen flamingolarla ilgili açıklama: İlk rapora göre...

"İLK RAPORA GÖRE ZEHİRLENME YOK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, flamingo ölümleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Bugün konu çevreden açılmışken, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleri ile ilgili birkaç kelime etmek isterim. Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz.

Daha önce de böyle yavruların ölümlerinin olduğu dönemler oldu. Bin kadar yavru öldüğü görülüyor.

Herhangi bir zehirlenme yok. Burada sudaki konsantrasyonun artması ile susuz kalıp uçamayan yavrularda ölümler gözlendi.

Bu konu ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Tarımsal sulama ve çevredeki kuyularla dolaylı veya doğrudan bir ilgisi olmadığını söylemek isterim.