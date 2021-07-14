Son dakika: Bakan Pakdemirli'den Tuz Gölü'nde ölen flamingolarla ilgili açıklama: İlk rapora göre...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tuz Gölü'nde ölen flamingolarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, rapora göre zehirlenme olmadığını, flamingoların susuz kalarak öldüğünün tespit edildiğini ifade etti.
"İLK RAPORA GÖRE ZEHİRLENME YOK"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, flamingo ölümleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
Bugün konu çevreden açılmışken, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümleri ile ilgili birkaç kelime etmek isterim. Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz.
Daha önce de böyle yavruların ölümlerinin olduğu dönemler oldu. Bin kadar yavru öldüğü görülüyor.
Herhangi bir zehirlenme yok. Burada sudaki konsantrasyonun artması ile susuz kalıp uçamayan yavrularda ölümler gözlendi.
Bu konu ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Tarımsal sulama ve çevredeki kuyularla dolaylı veya doğrudan bir ilgisi olmadığını söylemek isterim.
NE OLMUŞTU?
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.
Buradaki yavru flamingolardan bir kısmının öldüğü iddia edilmişti. Bunun üzerine Valilik inceleme başlatıldığını duyurmuştu.