Son dakika: FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz serbest bırakıldı

Darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nde yöneten FETÖ'nün üst düzey sivil imamlarından Kemal Batmaz ile eşi Gonca Batmaz'a, terör örgütüne finans sağlama suçundan İstanbul'da dava açılmıştı.

SERVETİN KAYNAĞINI AÇIKLAMADILAR

Davanın 17 Ocak 2019'da yapılan ilk duruşmasında mahkeme başkanı, Batmaz çiftine 20 milyon TL değerindeki servetlerinin kaynağını sormuş, Gonca Batmaz bilmediğini öne sürerken, Kemal Batmaz ise hiçbir soruya cevap vermeyeceğini söylemişti.

30 Nisan 2019'daki ikinci celsede ise Kemal Batmaz'ın bu davadaki dosyası ayrılarak Akıncı davası ile birleştirildi.



Kemal Batmaz

79 KEZ MÜEBBETE MAHKUM

Kemal Batmaz, Akıncı Hava Üssündeki darbe girişimine ilişkin davada 26 Kasım 2020'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eşi Gonca Batmaz'ın yargılanmasına ise İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyordu.

EŞİNE YURTDIŞI YASAĞI

Mahkeme geçtiğimiz 18 Haziran'da Gonca Batmaz'a "FETÖ üyeliğinden" 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Gonca Batmaz ile birlikte yargılanan Mustafa Caymaz'a 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar'a da "FETÖ'ye yardım" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu davanın tek sanığı olan Gonca Batmaz yaklaşık 4 yıllık tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Mahkeme heyeti, üç sanık hakkında da yurt dışına çıkış yasağı koydu.