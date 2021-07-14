Son dakika: Müge Anlı gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp ve HTS yazışmaları....

Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve onun babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve kuzeni Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.