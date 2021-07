Sünnet düğününde dehşet yaşatmıştı!

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi, Ganibey Caddesi'nde sokakta yapılan sünnet düğününde meydana geldi. Selahattin Say'ın çocukları Yiğitcan ve Selimcan için düzenlediği sünnet düğününü başladığı sırada gelen ve alkollü olduğu öğrenilen Selim Avcı, tabanca ve pompalı tüfekle katliama kalkıştı. Avcı'nın art arda ateşlediği silahlarından çıkan mermi ve saçmaların isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu Kumsal Demirezen (3), Elvan Gezer (31), A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. yaralandı. Düğüne katılan dehşet içerisinde kaçmaya çalışırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulunslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Kumsal Demirezen ve Elvan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 8 yaralıdan 3'ünün ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Düğünü bastıktan sonra kaçan Selim Avcı ile polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Selim Avcı, adliye çıkışında, saldırıyı 30 kişi tarafından darbedildiğini öne ileri sürdüğü ağabeyininin intikamını almak için gerçekleştirdiğini söyledi.İkiz çocukları Yiğitcan ve Selimcan için sokak arasında sünnet şöleni düzenlediğini belirten Selahattin Say, mahalleden tanıdığını söylediği Avcı'nın silahla dehşet yaşattığını söyledi. Avcı ile aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade eden Say, yaşananları şöyle anlattı:"Oğullarım Yiğitcan ve Selimcan'ın sünnetiydi. Pazar günü yemek davetimize gelen misafirlerimizle ilgileniyorduk. Oğullarım ve kızım oynuyordu. Çalgıcılar daha yeni yerini almıştı. Ortada bir olay yoktu. Düğün başlıyordu. Çocuklar ortada oynuyordu. Bu sırada biri gelerek, ateş etti. Can havli ile herkes kaçışmaya başladı. Korku ve panikle mesafirler saldırıdan korunmaya çalışırken, saldırgan bastı gitti. Mahalleden tanıyorum. 'Merhaba' diyorduk ama sohbetimiz, husumetimiz yoktu. Kime, neye geldi bilmiyorum." dedi.Olay anında düğünde bulunan Gürkan Erkek ise, "Her şey bir anda oldu. Düğün daha yeni başlıyordu. Büyük ihtimal bir madde kullanmıştı. Tek başına geldi. Ateş ettikten sonra olay yerinde kaçtı" diye konuştu.