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Haberler Yaşam Haberleri Dün akşamki Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.7.2021 07:22 Son Güncelleme: 14.7.2021 07:23

Dün akşamki Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Dün akşamki Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Süper Loto sonuçları” Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) MP TV - Youtube ortak canlı yayınında belirlenen kazandıran numaralar, şans oyunu severlere duyuruldu. 2 Milyon TL’yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online ve MPİ bayileri aracılığıyla oyunu oynamaları sonrasında kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek “13 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online aracılığıyla 13 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftalık düzende 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları duyurulan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (13 Temmuz 2021 Salı) şans oyunu severler için bir kez daha belirlendi. 2 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduranlar, kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "13 Temmuz MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (13 TEMMUZ)

Milli Piyango Online ile 13 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla birlikte MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Temmuz Süper Loto sonuçları: 20 - 25 - 29 - 36 - 50 - 55


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Dün akşamki Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 13 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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