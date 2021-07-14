Tartıştığı kardeşini bacağından vurdu

İzmit İlçesi Galericiler Sitesinde esnaf olduğu öğrenilen Erdal A. (42) ile kardeşi Celal A. (41) arasında iddialara göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kardeşler arasında sözlü olarak başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ağabey Erdal A. üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak kardeşi Celal A.'ya ateş etti. Bacağından yaralanan Celal A. kanlar içinde kalırken ağabey Erdal A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Celal A. ambulansla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren ağabey Erdal A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.