Tehlikeli serinliği sonlandıran polis, gençleri havuza götürdü

Adana'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkınca çocuklar ve gençler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için yine kendilerini sulama kanalına attı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak, yüzen gençler, suya atlarken tehlikeli hareketler de yaptı.