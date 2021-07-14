Tekirdağ bayram namazı saati: 2021 Tekirdağ Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı idrak edilecek. Bayram için geri sayım sürerken, Kurban Bayramı namazı ile ilgili bilgiler ve bayram namaz saati vatandaşlar tarafındana araştırılmaya başlandı. Tekirdağ ilinde bayramı geçirecek olan vatandaşlar, "Tekirdağ Kurban Bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılıancak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Tekirdağ bayram namazı saati 2021 Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklandı. 2021 bayram namazı saatleri ve Tekirdağ Kurban Bayramı namazı haberimizde yer alıyor.

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Tekirdağ Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.