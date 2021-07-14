Tunceli bayram namazı saati: 2021 Tunceli Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

2021'in ikinci bayramı olan Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Yapılacak ibadetler arasında kurban kesimin yanı sıra kurban Bayramı namazı da yer alıyor. Bayrama kısa bir süre kalması nedeniyle pek çok vatandaş yaşadıkları illerde bayram namaz saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi 2021 Kurban Bayramı namaz saati ve merak edilen diğer bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Tunceli bayram namazı saati de vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Tunceli Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte, Tunceli bayram namaz vakitleri…

TUNCELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta içerisinde idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için müslümanlar camileri dolduracak. Sosyal mesafe kuralları içerisinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Tunceli Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.