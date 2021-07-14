Tünelde sona gelindi, horonlarla kutlandı

Rize'de şehir merkezini güneye açabilmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında başlatılan Salarha Tüneli Projesi'nde sona yaklaşıldı. Daha önce tek tüpü açılan 2 bin 900 metre uzunluğundaki tünelin ikinci tüpü de geçiş için uygun hale getirildi. Tünelde yaşanan bu gelişme sonrası Salarha Belediyesi ise ilçe halkı ve tünel çalışanları ile eğlence düzenledi. Vatandaşlar kemençe eşliğinde hoton oynarken, araçlar kornalara basılarak konvoy tünelden geçildi.



Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara "Öncelikle bu bir açılış değil. Bu tünelde çalışan, emek veren kardeşlerimizi hatırlatma adına düzenlenmiş bir organizasyondur. Burada çalışan emekçi kardeşlerimizi unutmamak için böyle bir plan yaptık. Kendilerine emeklerinin karşılığında hatırlatma olsun diye mendil ve güller hediye ettik. Bu vesileyle bugüne kadar tünelin oluşumu için emek vermiş olan başta cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasi yetkililere ve emekçi kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Benden önceki dönem Salarha belediye başkanı Mehmet Kazancı'ya da özellikle teşekkür ediyorum. Kendileri bu tünelden dolayı çok emek sarf etmiştir. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.