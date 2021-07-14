Turkcell yerli ve milli yatırımlarıyla ülkesinin yanında

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılında haberleşme güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altını çizen Erkan şunları söyledi:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak çalışmalarımızı ilk günden itibaren 'yerli ve milli' hassasiyetinin üzerinde durarak üretiyoruz. 'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı' prensibiyle ürün ve servislerimizi geliştiriyoruz. Temel stratejimizde Dijital Servislerimiz, Dijital İş Servislerimiz ve Techfin servislerimiz önemli bir yer tutuyor. Bu stratejimiz dâhilinde attığımız adımların, 15 Temmuz gibi hain girişimlere karşı da güçlü bir önleyici ve engelleyici mekanizma oluşturduğuna inanıyoruz."

ULUSAL VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK DEĞERDE

"Turkcell olarak Veri Merkezlerinin Ulusal Veri Güvenliği açısından stratejik değere sahip olduğuna inanıyoruz. Turkcell Çorlu Veri Merkezi ile bu hayati alanda yaptığımız yatırımların tutarı toplamda 2 milyar lirayı aşacak. Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak, bu ülkede kazandıklarımızı yeni yatırımlarla ülkemize geri döndürmeye devam edeceğiz. 2020 yılsonu itibarıyla, bugüne kadar ülkemize 50 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımlar artan tempoyla devam edecek."

"BİP EN HIZLI BÜYÜYEN PLATFORMLARDAN BİRİ OLDU"

"15 Temmuz kalkışmasında yabancı anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanılması nedeniyle yerli ve milli mesajlaşma uygulamamız BiP'in daha da geliştirilmesi için yatırımlara hız vermiştik; bugün o yatırımların karşılığını almaya başladık. BiP 2021 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde en çok indirilen mobil uygulama oldu ve dünya genelinde de 82 milyondan fazla indirmeye sahip. Bunun yanı sıra kişisel verilerin korunması konusunda uyguladığımız şeffaf politika sayesinde uluslararası alanda en hızlı büyüyen iletişim platformlarından biri haline geldik."

KESİNTİSİZ HİZMETE DEVAM

"15 Temmuz gecesi tüm olanakları seferber ederek milleti hedef alan bu saldırının karşısında durduk ve en hızlı harekete geçen şirketlerden biri olduk. Bugün Turkcell'in dijital servislerinin milyonlarca kullanıcıya ulaşan, pek çok ülkeye ihraç edilen çok değerli yerli ve milli teknoloji ürünleri haline gelmesinden gurur duyuyoruz. Yerli baz istasyonu, yerli otomobil gibi tarihi hamlelerde yer alarak ülkemize maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin iletişim ve dijitalleşme teknolojisi alanındaki lider şirketi olarak güçlü teknolojik altyapımız, geniş mobil ve fiber iletişim ağlarımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki veri merkezlerimiz, yetişkin ve yetkin mühendis kadromuz sayesinde kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz."