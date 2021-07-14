Türkiye’nin konuştuğu çifte cinayette 24 gözaltı

Konya
'nın
Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 3 yıl önce, evlerine giren kar maskeli bir saldırgan tarafından silahla vurulan Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen'in (54) öldürülmesiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çiftin doktor oğlu Osman Büyükşen, Atv
'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert
programına katılarak katillerin bulunmasını istemesiyle cinayet Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Jandarma bünyesinde kurulan özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Dün sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında öldürülen çiftin kızı Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 24 kişi gözaltına alındı. Fatma Büşra Büyükşen'e olay yerinde keşif yaptırıldı. Keşif sırasında adresin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Olay sırasında evde olan Büşra'ya cinayetlerin nasıl olduğu, katilin nereden nasıl gelerek ateş ettiği anlattırıldı. Keşif yerine cinayet silahının hangi özelliklere sahip olduğunu tespit edebilmek için çok sayıda tüfek getirilerek, Büşra'ya gösterildi. Cinayetin meydana geldiği odanın sonrasında kaçtığı odaya götürülen Büşra, camdan nasıl çıktığını gösterdi. Büşra Büyükşen, itfaiye ekipleri tarafından açılan hava yastığına atlayarak çatıdan nasıl atladığını canlandırdı. Genç kız daha sonra bir süre yürüdüğünü ve yardım istediği komşusunun arabasına binip, karakola yardım istemeye gittiğini de anlattı. Ağabey Osman Büyükşen ise meraklı gözlerle yaşananları izledi.
ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Çiftin kızı, gelini ve büyük oğlu Uğur, katıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çelişkili ifadeleri ile dikkat çekmişti. Öldürülen Metin Büyükşen ile gelini Betül arasında evlenirken hediye olarak belirlenen 'mehir' nedeniyle kavga çıktığı, gelinin mehir olarak oturdukları evi istediği, bu nedenle kayınpederi ile tartıştığı ortaya çıkmıştı. Gelin Betül Büyükşen ve çiftin büyük oğulları Uğur Büyükşen cinayetin işlendiği gün olay yerinde olmadıklarını söylemelerine rağmen el svaplarında barut izi çıkmıştı.