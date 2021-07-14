Ünlü modacı Nurçin Sebük son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören dünyaca ünlü modacı Nurçin Sebük, mücadele ettiği kanser hastalığına önceki gün yenik düştü. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sebük için Şişli Teşvikiye Cami'nde öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Sebük'ün yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı.

Sebük'ün yakın arkadaşı Canan Göknil Ergün, "Benim 50 yıllık arkadaşımdı. Modada dünyaca ünlü bir isimdi. Birçok ünlüyle çalıştı. Ölümü beni derinden üzdü. Bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son günlerinde sağlığı iyiye gidiyordu. Dünyalar iyisi bir insandı. Tanıdığı herkese iyiliği dokunmuştur . Hayatımın yarısı oydu. Çok üzüldüm" dedi.

Cenaze törenine Ajda Pekkan gibi ünlü isimler çelenk gönderdi. Sebük, bir çok ünlü isme moda danışmanlığı yapıyordu. Cenaze düzenlenen törenin ardından Ayazma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NURÇİN SEBÜK KİMDİR?

1950 yılında Ankara'da dünyaya gelen Sebük, TED Ankara Koleji'ni bitirdi. Üniversiteyi İtalya'da, Universita Degli Studi di Perugia'da okudu. 1979'da Giorgio Armani'yle tanışması ona yeni kapılar açtı. Uzun yıllar Armani'de görev yaptı. 1992'de yaz tatili için geldiği Türkiye'de çalışma kararı alan Sebük, Hünkan Tellioğlu'yla 'Nu' markasını kurdu.