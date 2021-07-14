Uşak bayram namazı saati: 2021 Uşak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Her bayramda olduğu gibi, önümüzdeki hafta bayramın ilk gününde Kurban Bayramı namazı kılınacak. Uşak'ta yaşayan ya da Kurban Bayramı'nda Uşak şehrinde olacak olan vatandaşlar, Uşak bayram namazı saati ve namaz vakitlerini araştırıyor. Diyanet takvimine göre, Uşak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta içerisinde idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için müslümanlar camileri dolduracak. Sosyal mesafe kuralları içerisinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Uşak Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.