Uyuşturucu bağımlısı kadın krize girince ailesine saldırdı

Adana'da uyuşturucu krizine girip evine zarar verip yakınlarına saldıran genç kadın hastaneye kaldırıldı. Genç kadının yakınları gazetecilere saldırarak tepki gösterdi.

KRİZE GİRDİ

Olay merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Nurten M. (26), uyuşturucu krizine girerek evdeki eşyalara zarar verip annesi Gülçin (51) ve bedensel engelli ablası Gamze M.'ye (34) saldırdı. Anne ve ablanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

UZUN SÜRE SONRA İKNA EDİLDİ

Polis ile sağlık ekipleri ve mahalle sakinleri evin damına çıkarak hastaneye gitmeyi kabul etmeyen Nurten M.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Daha sonra Nurten M., ikna edilerek hastaneye götürüldü. Genç kadının yakınları da olay yerindeki gazetecilere tepki gösterdi.