Veli Çilsal: Otellerime el koydular





Ben de bu sözleşmeye muvafakat verdim. İşletmeci firma, gerekli ruhsatları alarak otelleri faaliyete geçirdi. Ancak otelleri ilk kiraladığım firma kira sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği, kira ödemelerini yapmadığı gibi otelin alt kiracı tarafından otellerin açılmasına ve işletilmesine engel olmuş ve otele yapılan masrafları dahi benden talep etti.