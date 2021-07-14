Yalova bayram namazı saati: 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Yalova bayram namazı saati merak konusu olarak, 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Yalova Bayram namazı saat kaçta? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.
Yalova bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: