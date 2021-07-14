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Haberler Yaşam Haberleri Yalova bayram namazı saati: 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.7.2021 00:58 Son Güncelleme: 15.7.2021 00:58

Yalova bayram namazı saati: 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Yalova bayram namazı saati: 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Mübarek Kurban Bayramı için az bir süre kala bayramı Yalova ilimizde karşılayacak olanlar, sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı saat kaçta merak ederek 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan ve 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden araştırılan Yalova bayram namazı saati ve diğer tüm detaylar.

Yalova bayram namazı saati merak konusu olarak, 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalarla bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Yalova Bayram namazı saat kaçta? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Yalova bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Yalova ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 06:23'de kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Yalova bayram namazı saati: 2021 Yalova Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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