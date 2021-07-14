Yargıtay’dan bozulan ‘berdel’ cinayetinde üst sınırdan takdir indirimi

Ankara'da 17 yaşındaki Hülya Tuncer 'berdel' usulü ile yaşıtı olan Sedat Tüncer ile evlendirildi. Çiftin 2'si kız 4 çocuğu oldu. Hülya Tüncer, 21 Ağustos 2017'de şiddet gördüğü gerekçesiyle eşini Altındağ'daki evlerinde tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından polisi arayarak teslim olan Tüncer hakkında, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANARAK 20 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hülya Tuncer Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada evlendirilmesinin ardından uzun süre şiddet gördüğünü söyleyerek, annesinden kalan miras nedeniyle eşinin kendisinden para istemesi nedeniyle olay günü tartıştıklarını söyledi. Tuncer, "'Para yok' deyince 'aileni ara al, yoksa seni öldüreceğim' dedi. Çıkış yolu bulamadım. Yatak odasında eşime ait ruhsatsız tabancayı alıp namluya mermi sürdüm. Balkonda sırtı dönükken ateş ettim. İçeri kaçtı. Holde bulunan tuvalet kapısına doğru yöneldi. Dört el daha ateş açtım. Sonra polisi arayım eve gelmelerini istedim" dedi. Mahkeme, davanın, 15 Aralık 2018'de görülen karar duruşmada, Hülya Tüncer'e 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezayı, haksız tahrik indirimiyle 24 yıla, takdir indirimiyle de 20 yıla düşürdü.

AVUKAT MEŞRU MÜDAFAA UYGULANMASINI TALEP ETTİ

Ankara Bölge Adliyesi'ne gönderilen dosya Hülya Tüncer'in avukatı Fatma Bodur Gönülal, müvekkilinin 18 yıl sistematik şiddet ve tehdide maruz kalmış, yani lileratürde 'Örselenmiş Kadın Sendromu' (Battered Woman Syndrome) olarak nitelendirilen psikolojik bir durumda bulunan, hayati tehlike içinde eşini öldürmek zorunda kalan bir kadın olduğunu iddia etti. Avukat Gönülal, müvekkili hakkında olaydan 10 ay sonra alınmış akıl sağlığının yerinde, cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki raporun da eksik olduğunu belirterek, raporda sanığın olay anında ve önceki yaşadığı olaylar karşısındaki ruh halinin değerlendirilmediğini ileri sürdü. Avukat Gönülal, müvekkili hakkında meşru müdafaa uygulanarak, beraat kararı verilmesi talebinde bulundu.

16 YIL HAPİS CEZASI

Yargıtay'ın bozma ilamının ardından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayan yargılamanın karar duruşmasında mahkeme, sanığın, akıl sağlığı ile ilgili yeniden kapsamlı rapor alındığını, rapora göre cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi. Ayrıca çiftin olay tarihinde tamamı 18 yaşından küçük olan 4 çocuğu da dinlendi. 4 çocuk da babalarının annelerine sürekli şiddet uyguladığını, annelerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa üst sınırdan takdir indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.