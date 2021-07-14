15 Temmuz’da bankalar açık olacak mı, çalışıyor mu? Yarın bankalar açık mı?

2017 yılından bu yana yurt genelinde milli bayram olarak kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde banka çalışma saatleri gibi detaylar da araştırma konusu haline geliyor. Bilindiği üzere bu tarihlerde banka gibi kurumlar hizmetlerine resmi tatil süresi kadar ara veriyor. Bu noktada ise "Yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı, çalışıyor mu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 15 Temmuz'da bankalar açık mı? Sorusunun yanıtı ve tüm detaylar…
BANKALAR YARIN AÇIK MI?
15 Temmuz kabul edilen kanuna göre resmi tatil sayılıyor. Bankalar 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacak.
15 Temmuz'da pılan EFT işlemleri ise 16 Temmuz tarihinde hesaplara aktarılacak.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı.
TBMM'de kabul edilen karar şu şekilde;
"MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."