Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu?

Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 15 Temmuz'da bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. Hal böyleyken "Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2021 eczaneler çalışıyor mu?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Genellikle bu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. İşte detaylar…