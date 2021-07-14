Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:25

Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu?

Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu?

Ülkemizde 15 Temmuz Perşembe günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle anma törenleri ve demokrasi zaferi kutlamaları gerçekleşecek ve resmi tatil olduğundan birçok kurum ve kuruluş hizmetine ara verecek. İlaç ve medikal ürünlerini almak isteyenler yarın eczaneler açık mı sorusunun yanıtına araştırmaya başladı. Hafta içi Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmadığı ilaç almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2021 eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar…

Eczanelerden gerek ilaç gerekse diğer medikal ihtiyaçlarını karşılaması gereken vatandaşlar 15 Temmuz'da bu işletmelerin hizmet verip vermediği konusu merak edilmeye başlandı. Hal böyleyken "Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2021 eczaneler çalışıyor mu?" şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Genellikle bu gibi resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. İşte detaylar…

15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Hastane, eczane, sağlık ocakları ve aile hekimlikleri de 15 Temmuz 2021 Perşembe günü kapalı olacak. Hastanelerde bazı doktorlar nöbetçi olacakken, acil servisler hizmet edecek. Eczaneler ise nöbetçilik sistemiyle çalışacak. Nöbetçi eczaneler listesi de e-Devlet kapısı ve illerin eczacılar odaları birliklerinin sitelerinden öğrenilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yarın eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da eczaneler açık olacak mı, çalışıyor mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA