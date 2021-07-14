15 Temmuz tarihinin resmi tatiller arasında yer almasından dolayı bankacılık ve EFT işlemleri olanlar konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Bu kapsamda; "Yarın EFT yapılıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ne zaman hesaba geçer?" sorularına yanıt aranırken bilindiği üzere resmi tatillerde bankalar kapalı oluyor. Peki; yarın EFT yapılıyor mu? 15 Temmuz'da EFT ne zaman hesaba geçer?
15 TEMMUZ PERŞEMBE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2021 Perşembe Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.
16 Temmuz 2021 Cuma günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.
Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.