Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Hal böyle olunca; kargolarını bekleyen binlerce kişi "Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Kargo çalışma saatleri 15 Temmuz resmi tatil öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılıyor. Peki; yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu?
15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?
15 Temmuz 2021 Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak kurumlar arasında PTT, banka, noterler yer alıyor. Bu kapsamda PTT'ye ek olarak noterlerde 15 Temmuz'da kapalı olacak. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Kargo firmalarının çalışma saatleri ve tatil günleri farklılık gösterse de Kurban Bayramı'nda açık olmaması bekleniyor. Ancak arefe günü yarım gün hizmet verecekler.