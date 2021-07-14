Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Hal böyle olunca; kargolarını bekleyen binlerce kişi "Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Kargo çalışma saatleri 15 Temmuz resmi tatil öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılıyor. Peki; yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu?