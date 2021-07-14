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Haberler Yaşam Haberleri Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 14.7.2021 10:30 Son Güncelleme: 14.7.2021 10:31

Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda resmi tatiller arasında yer almasından dolayı “Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu?” gibi soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Bilindiği üzere her resmi tatilde kargo çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Buna göre; yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kabul edilen 15 Temmuz resmi tatiller arasında yer alıyor. Hal böyle olunca; kargolarını bekleyen binlerce kişi "Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. Kargo çalışma saatleri 15 Temmuz resmi tatil öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılıyor. Peki; yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı, çalışıyor mu?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz 2021 Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak kurumlar arasında PTT, banka, noterler yer alıyor. Bu kapsamda PTT'ye ek olarak noterlerde 15 Temmuz'da kapalı olacak. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo firmalarının çalışma saatleri ve tatil günleri farklılık gösterse de Kurban Bayramı'nda açık olmaması bekleniyor. Ancak arefe günü yarım gün hizmet verecekler.

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Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu?
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