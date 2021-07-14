Noter çalışma saatleri, 15 Temmuz öncesinde gündeme tekrar geldi. Noterde işleri olan vatandaşlar, erkenden işlerini tamamlamak için noter çalışma saatlerini araştırıyor. 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olmasından dolayı "Yarın noterler açık mı? 15 Temmuz'da noter açık olacak mı, çalışıyor mu?" soruları gündeme geldi. Peki; yarın noterler açık mı? 15 Temmuz'da noter açık olacak mı, çalışıyor mu?
15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?
15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması dolayısıyla nöbetçi noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Ancak nöbetçi noterler yalnızca hafta sonları açık olduğu için resmi tatillerde hizmet vermeyecek.
15 TEMMUZ TATİL Mİ?
15 Temmuz tatil olacak. Bayram tatili kaç gün aramasında bulunanlar, 11 gün tatil olmasını beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan süreyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak." açıklamasında bulundu.