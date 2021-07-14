Noter çalışma saatleri, 15 Temmuz öncesinde gündeme tekrar geldi. Noterde işleri olan vatandaşlar, erkenden işlerini tamamlamak için noter çalışma saatlerini araştırıyor. 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olmasından dolayı "Yarın noterler açık mı? 15 Temmuz'da noter açık olacak mı, çalışıyor mu?" soruları gündeme geldi. Peki; yarın noterler açık mı? 15 Temmuz'da noter açık olacak mı, çalışıyor mu?