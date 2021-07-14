Bu sene Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz 2021 PTT şubelerinde işlem yapacak olan kişiler "yarın PTT açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Kargo bekleyenler veya kargo göndermek isteyenler, 15 Temmuz'da kargo şirketlerinin çalışma durumunu merak ediyor. Bu günün önemini daha iyi anlamak için her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak resmi tatil takviminde yer alıyor. Peki Yarın PTT kargo çalışıyor mu? 15 Temmuz'da PTT açık mı olacak, çalışıyor mu?

YARIN PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birçok kurum resmi tatil yapacak. Tam bu noktada PTT kargo çalışma durumu gündeme geliyor. 15 Temmuz'da tüm kargolar ve PTT şubeleri tatil dolayısıyla kapalı olacaktır. Kargolar faaliyetlerine 16 Temmuz sabahı devam edecek.

15 TEMMUZ'DA PTT AÇIK MI OLACAK, ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz'da tüm kargolar ve PTT şubeleri tatil dolayısıyla kapalı olduğu biliniyor. Normal şartlarda resmi tatillerde hizmet vermeyen bazı kargo şirketleri yaşadıkları yoğunluk nedeniyle bu günlerde de hizmet vermeye devam edebiliyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.