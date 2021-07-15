15 Temmuz Gazisi: Sakat bacağımla hiç düşünmeden karşılarına dikilirim

2 çocuk babası 40 yaşındaki Halit Şener, FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz derbi gecesi yaşadıklarını unutamıyor.

Misafirlikteyken darbe haberini alan ve hiç beklemeden sokağa çıkan Şener, Konya sokaklarında askeri hareketlilik göremeyince bir iş arkadaşı ile birlikte Ankara'ya gitmeye karar verdi. O dönem eşi 5 aylık hamile olan Şener, telefonla aradığını eşine merak etmemesi için 'birazdan gelirim' diyerek Ankara'ya doğru yola çıktı. Halit Şener Genel Kurmay önünde FETÖ'cü hainlerin halka açtığı ateş sonucu sol bacağından vurulup, gazi oldu. 15 günü yoğun bakımda 1 ay Ankara'da tedavi gören Şener, daha sonra Konya'ya geldi. Burada da defalarca ameliyat olan Şener, koltuk değneği ile yaşama tutundu.

'HERKES GERİ DÖNMEMEK İÇİN GELMİŞTİ'

15 Temmuz gecesini unutamadığını söyleyen Halit Şener, yaşadıklarını SABAH'a şu sözlerle anlattı: "Gelenler, 'Nasıl geri döneceğiz?' diye düşünmemişti. Kimse oraya dönmek için gelmemişti. İzli mermi yanımdan geçti onu hatırlıyorum. Daha sonra bacağımdan vurulup, sola doğru yıkıldım. Atardamarım patlamış. Burada da defalarca ameliyat oldum. Kaç ameliyat oldum onu hatırlamıyorum. Bacağımda kalıcı atardamar ve sinir hasarı var. Çok şükür tek değnekle de olsa hayatımıza devam edebiliyoruz" dedi.

'OĞLUMUN İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KOYDU'

15 Temmuz'dan sonra dünyaya gelen oğluna o gece yaşananları tam olarak anlatmadığını söyleyen Şener, "Ali Tahir'e küçük olduğunu için detaylı değil de daha genel anlatıyoruz. Oğluma, 'Vatanımızı işgal etmeye çalışan düşmanlar vardı, onlara karşı hep beraber savaştık' diyoruz. Büyüyünce daha detaylı anlatacağız. Oğluma ismini de Cumhurbaşkanımız koydu" dedi. 4,5 yaşındaki Ali Tahir de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o geceki konuşmalarını hiç unutmuyor. Küçük Ali Tahir, "Tayyip dede o gece şöyle dedi: 'Bayrağımızı indiremeyeceksiniz, camilerimizden ezanı susturamayacaksınız, milletimize diz çöktüremeyeceksiniz, milletimizi yıkamayacaksınız' dedi.