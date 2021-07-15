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Haberler Yaşam Haberleri Şehitlerin anısına 15 Temmuz şiirleri 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri
Giriş Tarihi: 15.7.2021 07:38 Son Güncelleme: 15.7.2021 07:38

Şehitlerin anısına 15 Temmuz şiirleri 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri

15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirler 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri

Hain darbe girişiminin yıldönümünde milyonlarca vatandaş 15 Temmuz şiirleri arayışına çıktı. Türk milletinin hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele gecesinde ülkesi uğruna canını hiçe sayan yüzlerce şehit ve gazi bu dizelerle anılıyor. Birçok şair bu önemli gecenin anlam ve önemini ön plana çıkartmak üzere çeşitli şiirlere imza atmıştı. Bu noktada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili şiirler gerek sosyal medya gerekse çeşitli mecralarda paylaşılmak üzere araştırılıyor. İşte Kısa, Uzun 2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz şiirleri…

15 Temmuz 2016'nın 5. yıl dönümünde bu yıl da törenler düzenlenecek, şehitlerimiz için dualar okunacak. FETÖ'nün hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde vatandaşlar, kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlamak ve içindeki duyguları paylaşmak için 15 Temmuz şiirleri araştırmasına çıktı. İşte 2021 yılı en güzel, 2,3,4,5 Kıtalık kısa ve uzun 15 Temmuz şiirleri

15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirler 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.

15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirler 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri

15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI

Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.

Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER

15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirler 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri

ÖLÜM BİR HEDİYEDİR

Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye

Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.

15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirler 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz

Kazındı hafızalarımıza

Milletimin cesurlukları

Kimi panzerin önüne yattı

Kimi kurşunlara siper etti gövdesini

Başaramadı darbeciler gayesini

Dünya gördü Türk'ün cesaretini

Kabul etmez kimsenin esaretini

Tank da silah da hiç bir şey durduramaz

İnanmış Türk Milletini

Asla korkutamaz

Manavgat / Sarılar

15 Temmuz ile ilgili duygusal şiirler 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri

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Şehitlerin anısına 15 Temmuz şiirleri 2021: 2,4,5 Kıtalık Kısa, Uzun, En Güzel 15 Temmuz Demokrasi Günü şiirleri
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