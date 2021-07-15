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Giriş Tarihi: 15.7.2021 07:16 Son Güncelleme: 15.7.2021 07:16

Duygusal 15 Temmuz mesajları ve sözleri 2021! Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları sözleri...

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2021 Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri

Bundan tam 5 sene önce hain darbe girişiminin gerçekleştiği gecede şehit ve gazi olan vatandaşlarımız törenlerle ve etkinliklerle anılmaya devam ederken öte yandan vatandaşlar gerek sosyal medya gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden özel günün anlamını paylaşmak üzere 15 Temmuz mesajları ve sözleri arayışına çıktı. En güzel, kısa, uzun, resimli ve bayraklı 15 Temmuz mesajları ve sözleri içeren metin ve görselleri bu içerikte Sabah.com.tr olarak sizler için derledik. İşte 5. yıldönümüne özel kısa, uzun, anlamlı, bayraklı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları, sözleri…

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları şimdiden araştırılan konuları arasında yer alıyor. 15 Temmuz 2016'nın 5. yıl dönümünde bu yıl da törenler düzenlenecek, şehitlerimiz için dualar okunacak. Bu özel günde, vatandaşlar, kanlı darbe girişimi karşısında Türk milletinin direnişini hatırlatmak ve içindeki duyguları paylaşmak için 15 Temmuz mesajları ve sözleri araştırmasına çıktı. 2021 yılına özel en güzel, anlamlı, resimli 15 Temmuz mesajlarını sabah.com.tr olarak sizler için haberimizde derledik. İşte o görsel ve metinler…

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2021 Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri
Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.
Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2021 Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2021 Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2021 Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri
Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.
15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri! 2021 Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz mesajları sözleri

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

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Duygusal 15 Temmuz mesajları ve sözleri 2021! Resimli, kısa, uzun ve anlamlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları sözleri...
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