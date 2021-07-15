15 Temmuz şehitleri Karşıyaka’da anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatan evladı, 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan direnişin 5. yılında Karşıyaka Mezarlığında bulunan şehitlikte anıldı.

Anma törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, şehit aileleri ve emniyetten çok sayıda yetkili katıldı. İlk olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasının hemen ardından 15 Temmuz gecesi şehit olan vatan evlatlarının mezarlarına Çanakkale'den getirilen vatan toprağının dökülmesinin ve karanfil bırakılmasının ardından heyet, şehit ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Heyet daha sonra Karşıya Mezarlığında bulunan Polis Şehitliğine geçti. Burada yatan şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi. Tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından son buldu.