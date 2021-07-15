15 Temmuz şehitlerine borcumuz var!

15 Temmuz 2016 akşamı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupları bir darbe girişimine kalkıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka televizyon ekranlarından seslenerek darbe girişimine karşı halkı meydanlara davet etti.

Milyonlar Cumhurbaşkanının bu çağrısına anında karşılık verdi. 15 Temmuz'daki darbe girişimine engel olmak için genci yaşlısı, kadını erkeği demeden akın akın sokağa çıktı. FETÖ mensubu darbe girişimcilerinin elinde bulunan tanklara, helikopterlere, ağır silahlara rağmen halk darbeye engel oldu, 251 kişi ise şehit düştü. 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında Üsküdar Belediyesi şehit olanlardan yedisinin kısa hikâyesini sosyal medyadan paylaştı. İşte o paylaşımlar:

ŞEHİT HALİL KANTARCI: ÇENGELKÖY'DE ŞEHİT OLDU

"Halil Kantarcı'yı herkes bilsin isteriz. Eski Türkiye onu 10 yıl hapiste yatırdı. Bir gün dahi neşesini kaybetmedi, devletine isyan etmedi. Masumdu, beraat etti. Çengelköy'de şehit oldu. Üç yavrusunu bu millete emanet eden Halil Kantarcı'ya borcumuz var!"

ŞEHİT METE SERTBAŞ: SİLAHLI ZORBALARA KARŞI 1 MİLİM GERİ GİTMEDİ

"Mete Sertbaş Acıbadem muhtarımızdı. Mahallesine gelen ve Telekom binasını ele geçirmeye çalışan alçaklara engel olmaya çalışırken şehit edildi. Silahlı zorbalara karşı 1 milim geri gitmeyen, bir komutan gibi mahallesini savunan Mete Sertbaş'a borcumuz var."

ŞEHİT KEMAL EKŞİ: ANNECİĞİNE "BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL, BEN GİDİYORUM'' DEDİ



"Kemal Ekşi askerden yeni gelmişti. Anneciğine "bildiğiniz gibi değil, ben gidiyorum'' dedi ve hızla köprüye koştu. Hainlerin kurşun yağmurundan kaçmadı, köprüdeki ilk şehitlerimizden biri oldu. Güleryüzü ile akıllarda kalan Kemal Ekşi'ye borcumuz var."

ŞEHİT TİMUR AKTEMUR: "BEYAZ GÖMLEĞİMİ VER, ÜZERİM KAN OLURSA BAYRAĞIMIZIN RENGİNİ ALIR"



"Timur Aktemur mobilya ustasıydı. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine eşine "beyaz gömleğimi ver, üzerim kan olursa bayrağımızın rengini alır" dedi ve hızla evden ayrıldı. Köprüde darbeci hainlerin kurşunlarıyla şehit düşen Timur Aktemur'a borcumuz var."

ŞEHİT BURAK CANTÜRK: "SEMTİNE HAİNLERİN GELDİĞİNİ DUYUNCA BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİ"

"Burak Cantürk üniversite öğrencisiydi. Harçlığını kazanmak için Çengelköy'de bir lokantada çalışıyordu. Semtine hainlerin geldiğini duyunca bir an bile düşünmedi, geçit veremeyiz dedi, eğilmedi. Gülümseyen yüzüyle akıllarda kalan Burak Cantürk'e borcumuz var."

ŞEHİT MUSTAFA CAMBAZ: "ÇOK İSTEDİĞİ TÜRK VATANDAŞLIĞINA ŞEHADETİNDEN SONRA KAVUŞTU"



"Mustafa Cambaz çok iyi bir fotoğrafçı, gazeteciydi. Türk vatandaşı değildi, Batı Trakyalı'ydı. Vatanına nüfus kâğıdıyla değil gönülden bağlıydı. Çok istediği Türk vatandaşlığına şehadetinden sonra kavuştu. Mustafa Cambaz'a borcumuz var."

ŞEHİT AYŞE AYKAÇ: "EŞİYLE KOL KOLA ÇIKTILAR SOKAĞA"

"Köprü'de eşiyle tankların önüne dikilen şehit Ayşe Aykaç'ı nasıl unuturuz! 4 çocuk annesi bir ev hanımıydı. Eşiyle kol kola çıktılar sokağa. Tek hayali çocuklarının mürüvvetini görmekti, göremeden şehit oldu. Bizim Ayşe Aykaç'a borcumuz var."