15 Temmuz selası ne zaman, bugün saat kaçta okunacak? Diyanet 15 Temmuz programı ile bugün sela saat kaçta okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş imzasını taşıyan genelge, 81 ilin il müftülüklerine gönderildi. Bu kapsamda düzenlenecek olan etkinliklerle 15 Temmuz Ruhu'nun, birlik ve beraberlik şuurunun, din istismarına karşı farkındalığın artırılması, gençler ve çocuklar başta olmak üzere millet nezdinde ortak bir bilince dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinde Kovid-19 salgını sebebiyle özel tedbirler alınacak.

ŞEHİTLER İÇİN TÜM CAMİLERDE HATİM OKUNACAK

Genelgeye göre, 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde camilerde vatandaşların katılımıyla "Şehitlerimiz İçin Kur'an Okuyoruz" etkinliği yapılacak. Bu kapsamda 15 Temmuz 2021 tarihine kadar bütün cami ve Kur'an kurslarında hatimler okunacak.

15 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle namazı öncesi tüm il ve ilçe merkez camilerinde, şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programları yapılacak. Ankara'da ise aynı saatlerde Beştepe Millet Camii'nde şehitler için "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı" düzenlenecek ve bu program Diyanet TV'den canlı yayınlanacak.