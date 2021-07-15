2,3 ve 5 kıtalık 15 Temmuz ile ilgili en güzel şiirler 2021! Kısa ve uzun en güzel 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü ile ilgili şiirler...

15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ

15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,

Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,

Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,

Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.

Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,

Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,

Tam ülke elden gitti gidiyor,

Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.

Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?

Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?

Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,

Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?

Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,

Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,

Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,

İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.