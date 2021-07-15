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Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz’da kuyumcular açık mı? Bugün kuyumcular açık mı olacak?
Giriş Tarihi: 15.7.2021 09:37 Son Güncelleme: 15.7.2021 09:40

15 Temmuz’da kuyumcular açık mı? Bugün kuyumcular açık mı olacak?

15 Temmuz’da kuyumcular açık mı? Bugün kuyumcular açık mı olacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2016 yılında resmî tatil ilan edilmişti. Dolayısıyla bugün pek çok kurum ve iş yeri kapalı olacak. Bu kapsamda 15 Temmuz’da kuyumcular açık mı sorusu inceleniyor. Bugün kuyumcular açık mı olacak sorusunun yanıtı haberimizde.

2016'dan beri resmi tatil olan 15 Temmuz nedeniyle devlet daireleri ve özel iş yerleri resmi izinli kabul ediliyor. Bu kapsamda pek çok vatandaş PTT, hastane, eczane, kuyumcu ve esnafların çalışma durumunu merak ediyor. Bugün takı ya da altın alım-satımı yapmak isteyen birçok vatandaş, 15 Temmuz'da kuyumcular açık mı diye merak ediyor. İşte; bugün kuyumcular açık mı olacak, resmi tatilde kuyumcular çalışıyor mu sorularının yanıtı.

15 TEMMUZ'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Devlet kurumları ve özel işletmeler gibi kuyumcular da resmi tatillerde izinli sayılmaktadır. Bu nedenle bugün kuyumcular faaliyet göstermeyecek.

KUYUMCULAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Kuyumcular bugün çalışmaya 1 günlük ara verecek. Altın alım satımı yapacak vatandaşlar için yarın kuyumcular faaliyette olacak. Cumartesi günü de çalışan kuyumcular Pazar günü yine kapalı olacak.

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15 Temmuz’da kuyumcular açık mı? Bugün kuyumcular açık mı olacak?
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