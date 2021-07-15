15 Temmuz’da kuyumcular açık mı? Bugün kuyumcular açık mı olacak?

2016'dan beri resmi tatil olan 15 Temmuz nedeniyle devlet daireleri ve özel iş yerleri resmi izinli kabul ediliyor. Bu kapsamda pek çok vatandaş PTT, hastane, eczane, kuyumcu ve esnafların çalışma durumunu merak ediyor. Bugün takı ya da altın alım-satımı yapmak isteyen birçok vatandaş, 15 Temmuz'da kuyumcular açık mı diye merak ediyor. İşte; bugün kuyumcular açık mı olacak, resmi tatilde kuyumcular çalışıyor mu sorularının yanıtı.

15 TEMMUZ'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Devlet kurumları ve özel işletmeler gibi kuyumcular da resmi tatillerde izinli sayılmaktadır. Bu nedenle bugün kuyumcular faaliyet göstermeyecek.