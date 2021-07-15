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Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz’da ne oldu?
Giriş Tarihi: 15.7.2021 08:09 Son Güncelleme: 15.7.2021 08:09

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz’da ne oldu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz’da ne oldu?

Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimine maruz kalan Türk Halkı, direnişiyle gücünü tüm dünyaya gösterdi. Bundan tam 5 sene önce 15 Temmuz 2016 tarihinde, hain darbe girişimini halk ve devlet birlikte geri püskürtmüştü. Sahiplenilmiş, bedeli ödenmiş, hak edilmiş bir demokrasimiz olduğunu kanıtlayan Türk halkı, ardından ise bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlamaktadır. Bu anlamlı günde binlerce kişi 15 Temmuz nedir, anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz'da ne oldu? Sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar…

Fetullahçı Terör Örgütü'nce (FETÖ) 5 sene önce düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden seneler de geçse milli birlik günü yurdun dört bir yanında coşkuyla anılıyor. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi dolayısıyla her yıl 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak kutlanırken aynı zamanda bu hain darbe girişiminde canını hiçe sayan şehit ve gaziler minnetle anılıyor. Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekûn mücadeleye katıldığı 15 Temmuz anlam ve önemi merak ediliyor.

15 Temmuz anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz’da ne oldu?

15 TEMMUZ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? 15 TEMMUZ'DA NE OLDU?

15 Temmuz hain darbe girişimi, darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

15 Temmuz anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz’da ne oldu?

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemi nedir? 15 Temmuz’da ne oldu?
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