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Giriş Tarihi: 15.7.2021 09:52

15 Temmuz’da sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları kapalı mı?

15 Temmuz’da sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları kapalı mı?

2016 yılından bu yana resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü bugün de çeşitli araştırmalara konu oluyor. Pek çok vatandaş bugün aile hekimleri çalışıyor mu diye merak ediyor. Sağlık kurumlarının resmi tatillerde çalışma durumunu araştıran vatandaşlar 15 Temmuz’da sağlık ocağı açık mı diye soruşturuyor. İşte bugün sağlık ocakları kapalı mı sorusunun yanıtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2016 yılında resmî tatil ilan edilmişti. Bu sebeple bugün kamu ve özel işletmeler resmi olarak izinli sayılıyor. Vatandaşların en yakınındaki sağlık merkezi olan sağlık ocakları kapalı mı, çalışıyor mu sorusu gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz aile hekimleri çalışma planı!

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Bugün resmi tatil dolayısıyla sağlık ocakları açık olmayacak. Hastaneler ve bağlı klinikler de kapalı olacak. Ancak vatandaşların acil tedavi gerektiren sağlık problemleri için hastanelerin acil birimleri 24 saat açık olacak.

16 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞACAK MI?

16 Temmuz'un tatil ilan edilmesiyle ilgili bir karar söz konusu olmadı. Dolayısıyla kamu ve özel kuruluşlar bugün tatil yapacak ancak yarın mesai kaldığı yerden devam edecek. Sağlık ocakları da 16 Temmuz Cuma günü faaliyette olacak.

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15 Temmuz’da sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları kapalı mı?
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