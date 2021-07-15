15 Temmuz’da sağlık ocağı açık mı? Bugün sağlık ocakları kapalı mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2016 yılında resmî tatil ilan edilmişti. Bu sebeple bugün kamu ve özel işletmeler resmi olarak izinli sayılıyor. Vatandaşların en yakınındaki sağlık merkezi olan sağlık ocakları kapalı mı, çalışıyor mu sorusu gündemde yer alıyor. İşte 15 Temmuz aile hekimleri çalışma planı!

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

Bugün resmi tatil dolayısıyla sağlık ocakları açık olmayacak. Hastaneler ve bağlı klinikler de kapalı olacak. Ancak vatandaşların acil tedavi gerektiren sağlık problemleri için hastanelerin acil birimleri 24 saat açık olacak.