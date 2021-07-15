15 Temmuz’un 5’inci yıl dönümünde millet ‘duayla nöbette’! Vali Yavuz: Aklınızı kiraya vermeyin

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Milli İrade Meydanı'nda 'Duayla Nöbet' adlı anma programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, AK Parti Milletvekili Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükakın'ın eşi Figen Büyükakın, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Başsavcısı Habip Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Cumhurbaşkanlığı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, İYİ Parti Başkan Vekili Turgut Karagöz, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BU RUH DÜNYA İÇİN ANLAM İFADE EDİYOR



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın programda yaptığı konuşmada "Şehitlerimize şükranlarımızı sunmanın nöbetindeyiz. Onların memlekete yaptıklarını ne dersek anlatmış oluruz diye düşündüm ve söyleyecek bir söz bulamadım. Arkadaşlarımız program için büyük emek verdi. Bundan 5 yıl önce burada demokrasi nöbeti tutuluyordu. Bu nöbet dünyanın nöbeti aslında. 15 Temmuz'da yaşadıklarımız milletimizin iradesine kastedenlere karşı duruşu bizim asla unutmamamız gereken ruhtur. Bu ruh dünya için anlam ifade ediyor. Çok kutlu bir duruştu bu duruş. Milletin hürriyetine sahip çıkmasının en güzel örneklerinden biriydi o duruş. Bu halka neyi nasıl yapması gerektiğini söyleyenlere karşı duruşun sembolüdür 15 Temmuz. Bu millet dünya nöbetini tutmaya devam edecek."

MİLLETİN AZMİ DIŞ TEHDİTLERİ YENMEYE YETTİ



Büyükakın'ın ardından konuşan AK Parti Milletvekili Fikri Işık ise "Tarihimizde büyük sıkıntılar atlattığımız dönemler oldu. Bu topraklar bize vatan olduğundan beri rahat yıllarımız azdı. Daima millete yönelik saldırılar oldu. Bu saldırılar dışarıdan geldiğinde çok büyük sıkıntı olmadı. Milletin azmi dış tehditleri yenmeye yetti. Yenilmez denilen ordular en acı yenilgilerini tattı. Bu millet bir daha toparlanamaz dedikleri zamanda Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Bir mucize gerçekleştirdi. Anadolu destan yazdı. Çok sıkıntılı bir geceydi ama halk sokağa inince hainlerin morali bozuldu. O sıralar telefon trafiğiyle ciddi bir mücadele verdik. Saat 02.30'da artık darbenin başarılı olamayacağı anlaşıldı.

MAZLUMLARA UMUT OLAN BİR ÜLKE KONUMUNA GELDİ



Işık sözlerinin devamında, "Son bir hamle yaparak meclisi bombaladılar. Bir karar verdik, Akıncı'nın tüm pistleri bombalanacak ve hiçbir hain kaçamayacak dedik. Pistler bombalandı ve o hainler kaçamadan yakalandılar. 15 Temmuz tarihimizde yaşadığımız en melun girişimlerden birisi. O darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye emperyalist güçlerin bölgedeki Truva atı olacaktı. Türkiye bölgedeki mazlumlara umut olan bir ülke konumuna geldi. Daima dikkatli olacağız. Hain emellerin farkında olacağız. Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ZAFER ALLAH'IN TAKDİRİDİR



Işık'ın ardından konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Bu coğrafya 'da başlayan görüşümüz bize Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti bahşetmiştir. Biz bir olduğumuzda her daim başarılı olduk. Hiçbir yeri sömürmek için gitmedik. İslam'ı en iyi anlamış milletiz. Zafer Allah'ın takdiridir. Din kisvesi altında toplumun değerleri kullandılar. Sinsi bir kılıfla maalesef ülkemizde bir girişime kalkıştılar. Hücresel bir yapılanma. 15 Temmuz asla unutturulmamalıdır. Milli birliğimizi pekiştirmeliyiz. Sahip çıktığımız şey namusumuzdur. Bunu herkes böyle bilsin.

AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN



Bunlar aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni işgal etmeye çalışmışlardır. Çocuklarımıza dinimizi öğretelim. Aslında 28 Şubat olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. 28 Şubat din eğitiminin önüne ciddi bir eğitim engel koymuştur. Dikkat edin hiçbir FETÖ'cü ciddi anlamda Kuran'ı bilmezler. Eğer kişi alimse bu kaynaklardan sonra gelir. Siz kaynakları hiçe sayarsanız geleceğiniz başka bir nokta olamaz. Çocuğunuza lütfen din eğitimi verin. 4-6 yaş Kuran kursu var. Çocuklara özel hoca tutup din öğretiyor muyuz? Hokkabazlara hayır demenin yolu dinimizi öğretmekten geçiyor. Aklınızı kiraya vermeyin. Müslüman sorgular" dedi.Yapılan konuşmalar sonrasında proğram, şehitler için kuranı kerim ve duaların okunması , hlas-Muavvizateyn-Fatiha-Bakara Suresi İlk Ayetleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı "İstiklalden İstikbale Benim Sesim" Sahne

Performansı ile devam etti.