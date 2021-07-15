16 Temmuz Cuma Hutbesi Diyanet tarafından açıklandı! 16 Temmuz Cuma Hutbesi konusu ne?

Müslüman aleminin Allah'a el açtığı, günahlarından tövbe edip sahip oldukları için şükürde bulunduğu Mübarek Cuma günlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği konularda Cuma Hutbesi okunuyor. 16 Temmuz Cuma Hutbesi Diyanet tarafından kurban ibadetiyle ilgili oluşturuldu. Bayrama sayılı günler kala Cuma namazıyla birlikte vatandaşlar kurban ibadetinin önemini konuşacak ve bu ibadetle ilgili bilmediklerini öğrenecek. İşte 16 Temmuz Cuma Hutbesi konusu.

16 TEMMUZ 2021 CUMA HUTBESİ KONUSU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 16 Temmuz Cuma Hutbesi, "Kurban: Tevhidin Sembolü, İslam'ın Şiarı" başlığıyla yayınlandı. Hutbede, kurban ibadetinin Yüce Allah'a karşı teslimiyet ve sadakat, ihlas ve samimiyet, vefa ve şükür beyanı olduğu ifade edildi. Kurbanın Allah'ın rızasına ve takvaya erişme gayreti olduğunun vurgulandığı hutbede, Diyanet Vakfı ile vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonunun düzenlendiği hatırlatılarak, kurbanı paylaşmanın önemi vurgulandı.