3 yaşındaki Mina’da babasını yalnız bırakmadı

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da anma etkinlikleri düzenlendi. Bu kapsamda Konya protokolü şehitliği ziyaret etti. Şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı. Konya Valisi Vahdettin Özkan şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti. İl Müftüsü tarağından kuran-ı kerim okunarak, dualar edildi.

2019 yılında Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in 3 yaşındaki kızı Mina da ailesiyle birlikte babasının mezarını ziyaret etti. Babasının fotoğrafını seven Mina, protokol üyelerinin de ilgi odağı oldu. Vali Özkan'ın verdiği karanfili babasının mezarına bırakan Mina, kalabalık karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi.