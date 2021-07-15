Adana'da benzinlikte soygun: Dehşet anları kamerada!

Tezgahtan da çakmak ve kalem parfüm alan şüpheli kaçtı. Soygun anları, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Yusuf D.'nin ihbarı üzerine akaryakıt istasyonuna gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.