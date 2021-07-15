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Giriş Tarihi: 15.7.2021 12:10 Son Güncelleme: 15.7.2021 12:11

Adıyaman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Adıyaman bayram namazı saati!

Adıyaman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Adıyaman bayram namazı saati!

Bayramın ilk günü yani 20 Temmuz tarihinde Müslüman alemi camilere koşacak ve ibadetlerini yerine getirmenin manevi huzurunu yaşayacak. Kurban Bayramı'na geri sayıma başlayan vatandaşlar bu kapsamda kendilerine farz kılınan bayram namazı ibadetini yerine getirebilmek amacıyla ikamet ettikleri şehirdeki namaz saatleri için arayışa çıktı. Diyanet il il namaz saatlerini durdu. Peki, 2021 Adıyaman’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte Adıyaman bayram namazı saati!

Bayram namazı saati için şimdiden araştırmalar hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden açıklanan saatler doğrultusunda vatandaşlar yılın ikinci dini bayramında kılacakları namaz için ikamet ettikleri ilin ezan saatlerini öğrenmiş oldu. Buna göre; 2021 Adıyaman'da Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Adıyaman bayram namazı saati!

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ADIYAMAN'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Adıyaman'da bayram namazı saati: 05:53

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Adıyaman Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Adıyaman bayram namazı saati!
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