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Giriş Tarihi: 15.7.2021 12:10 Son Güncelleme: 15.7.2021 12:10

Ağrı Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Ağrı bayram namazı saati!

Ağrı Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Ağrı bayram namazı saati!

Vatandaşlar bayramın ilk günü ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il için ayrı ayrı yayınlanan Bayram namazı saatleri Müslüman âleminin şimdiden gündeminde yerini alıyor. Peki, 2021 Ağrı Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ağrı bayram namazı

Bu yılın 20 Temmuz'da idrak edilecek olan ikinci dini bayramında tüm Türkiye'de kısıtlamasız bayramın huzuru yaşayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Pandemi sürecinin getirdiği önlemler nedeniyle Ramazan ayında bayram namazlarını kılamayan vatandaşlar bu kez ise adeta camilere akın edecek. Peki, Diyanet İşleri tarafından açıklanan saatlere göre; 2021 Ağrı Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ağrı bayram namazı saati!

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

AĞRI'DA BAYRAM NAMAZI SAATİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden bayram namazı saatleri yayınlandı. 20 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Diyarbakır bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri merak konusu oldu.

Ağrı bayram namazı saati: 05:30

Afyon ve Ağrı bayram namazı saati! 2020 Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Ağrı Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? 2021 Ağrı bayram namazı saati!
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