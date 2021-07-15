Aksaray bayram namazı saati: 2021 Aksaray Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

2021 Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Bayram namazı, her bayramda olduğu Kurban Bayramı'nın birinci gününün sabahında kılınacak. Bayrama kısa bir süre kalması hasebiyle, illerin bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aksaray'da bayramı geçirecek olanlar "Aksaray bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2021 bayram namazı saati ve illere göre bayram namaz vakitleri...

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için milyonlarca kişi yola koyularak camileri dolup taşıracak. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Aksaray Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.