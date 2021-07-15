Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da feci kaza: Bayram tatili için yola çıkmışlardı
Giriş Tarihi: 15.7.2021 11:17 Son Güncelleme: 15.7.2021 11:18

Aksaray'da feci kaza: Bayram tatili için yola çıkmışlardı

DHA
Aksaray'da feci kaza: Bayram tatili için yola çıkmışlardı

Aksaray'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı. Bayram tatili için memleketlerine giden iş arkadaşlarının bulunduğu otomobil şarampole uçtu, 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Osmaniye'ye bayram tatiline gitmek için yola çıkan inşaat işçilerinin bulunduğu İbrahim Ak (47) yönetimindeki 34 BD 1349 plakalı otomobil, iddiaya göre, sürücüsünün arkadaşlarıyla sohbet ederken kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada hurdaya dönen araçta, sürücü İbrahim Ak ile arkadaşları Servet Seyhan (48), Selahattin Çelik (46) ile Beytullah Avcı (24) yaralandı.

Tarlada koyun otlatan çobanın ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İşçilerin, ailelerine bayram için aldıkları şeker ve eşyaların yola savrulduğu görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da feci kaza: Bayram tatili için yola çıkmışlardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA