Alanya'dan 15 Temmuz mesajı: Türk devleti asla yıkılmayacak!

Saat 13.00'te şehitlik ziyareti ile başlayan program şehit ve gazi aileleri ziyaret ile sürdü. Öğle namazı öncesi Alış Camii'nde şehitler için mevlid okutulmasının ardından saat 17.00'de Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından birlikte Mahmutlar- Mola Kavşağı arasındaki güzergahta kortej düzenlendi.

TÜRK BAYRAKLARI İLE YÜRÜDÜLER



Saat 20.00'de iskeledeki Şelale Meydanı'nda toplanılmasının ardından Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Türk bayrakları ile yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe Antalya İl Alay Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Serkan Akbaba, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasiler, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'15 TEMMUZ'DA MİLLETİMİZ DİZ ÇÖKMEDİ'



Anıt önündeki program ise saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an tilaveti sonrası katılımcılarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi paylaşıldı.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan tarafından dua okunmasının ardından konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "15 Temmuz gecesi milletimiz diz çökmedi. Devletimiz yenilmedi. Şehirlerimiz kalplerimizde yerlerini muhafaza edecek. Milletimiz 15 Temmuz gecesi tek yürek olmuş, ülkemizin namusunu tek bir darbeciye bile çiğnetmedi. 15 Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin dik duruşuyla canı pahasına yazdığı bir destandır. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk devleti asla yıkılmayacak. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

"TÜRK MİLLETİ PLANI BOZDU"



Kaymakam Ürkmezer ise, "O gece de milletimiz iradesine karşı kökü dışarıda, üzerinde giydiği üniformanın anlamını anlamaktan uzak olan hainlere karşı köprüleri, yolları doldurmuştu. Büyük Türk milleti bu planı bozmuş, hiç kimsenin egemenliği altına gitmeyeceğini Türkiye ve tüm dünyaya ispat etti. Bu zafer şehit ve gazilerin cesareti, gazi milletimizin iradesiyle elde edildi. Büyük Türk milleti nereden gelirse gelsin kalkışmaları ortadan kaldıracak güç, irade ve imana sahiptir. Tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan uğrunda aldıkları yaraları İstiklal Madalyası gibi taşıyan gazilerimize şükran borçluyuz. Millet yenilmez Türkiye geçilmez" diye konuştu.



Program Alanya Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi, şiirler, Alanya Müftülüğünce ilahiler ve dualar okunması ile sürdü. Saat 00.13'te ise tüm camilerden ise sala okutuldu.