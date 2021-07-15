Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Anneannesi ve dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştirdi
Giriş Tarihi: 15.7.2021 17:53

Anneannesi ve dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştirdi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Anneannesi ve dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştirdi

Anneannesi ve dedesinin mezarlarına Hint keneviri ekerek uyuşturucu yetiştiren bir kişi yakalandı. İki mezar üzerine dikili halde 26 kök Hint keneviri bulundu.

İlginç olay Afyonkarahisar İli Dazkırı İlçesi'nde meydana geldi. Yukarı Yenice Köyü Mezarlığı'nda iki farklı mezarlık üzerinde Hint Keneviri ekili olduğunu tespit eden İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri iki mezarlık üzerinde ekili halde 26 kök Hint Keneviri buldu.

İddialara göre; 29 yaşında olan Ç.G.'nin söz konusu Hint kenevirini anneannesi ve dedesinin mezarlarının üzerine ektiği ve satmak üzere yetiştirdiği ortaya çıktı. Şüpheli Ç.G. (29) ve babası ikinci şüpheli G.G. (56) gözaltına alındı.

"Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan dolayı haklarında yasal işlem yapılan iki şüphelinin ikamet adreslerinde de uyuşturucu maddeler olduğu yönünde bilgiler elde edilince; söz konusu adreslerde arama yapıldı. İki farklı adreste 587 gram Metamfetamin maddesi, 65 gram Esrar maddesi, toplam 62 kök Hint Keneviri ve paketlenerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Anneannesi ve dedesinin mezarlarında Hint keneviri yetiştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA