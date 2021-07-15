Antalya'da yangın paniği: Komşuların diyaloğu şaşırttı!

Üstteki dairenin yandığını öğrenen komşuları balkona çıkarak şaşkınlıkla yaşananları izledi. Gazetecilere, sağlık ekiplerine ve itfaiye personeline "Ne olmuş?" diye soran komşuları, bu kez birbirlerine "Aa komşumuzun evi mi yanmış?" dedi.