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Giriş Tarihi: 15.7.2021 16:32 Son Güncelleme: 15.7.2021 16:51

Antalya'da yangın paniği: Komşuların diyaloğu şaşırttı!

DHA
Antalya'da yangın paniği: Komşuların diyaloğu şaşırttı!

Antalya'da korku dolu anlar yaşandı. Bir binanın teras katındaki dairede yangın çıktı. İki genç, alevlerle mücadele ederken komşuların balkondan balkona, "Aa komşumuzun evi mi yanmış" diye sorması dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin detayları…

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4302 Sokak'ta, 3 katlı apartmanın teras katındaki dairede sabah saatlerinde yangın çıktı. Dairede kiracı olan Mehmet Başaran ve arkadaşı, bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan itfaiyeye haber verdi.

Bina önüne araçların park etmesinden dolayı itfaiye hortumu araçların üzerinden yangın çıkan daireye ulaştırıldı. Bu arada, dumandan etkilenen Başaran'ı gelen sağlık ekipleri ambulansa götürerek oksijen verdi.

Üst kattaki daire yandı; itfaiyeyi gören komşuları "Aa komşumuzun evi mi yanmış" dedi | Video

Mehmet Başaran, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Antalya Büşükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dairedeki yangını söndürdükten sonra binanın içine dolan dumanı tahliye etti.

Üstteki dairenin yandığını öğrenen komşuları balkona çıkarak şaşkınlıkla yaşananları izledi. Gazetecilere, sağlık ekiplerine ve itfaiye personeline "Ne olmuş?" diye soran komşuları, bu kez birbirlerine "Aa komşumuzun evi mi yanmış?" dedi.

Klimanın iç ünitesinden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya'da yangın paniği: Komşuların diyaloğu şaşırttı!
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