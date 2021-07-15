Asma Yaprağında Tekir Yemeği tarifi: MasterChef'te yapılan asma yaprağında tekir yemeği nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?

MasterChef 2021 TV8 ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Program finalinde kimin şampiyon olacağı merak edilirken, yarışmacılara verilen yemek çeşitleri de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugünkü bölümde, asma yaprağında tekir yemeği yapıldı ve bu nedenle de asma yaprağında tekir tarifi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, programda verilen tarife göre, asma yaprağında tekir nasıl yapılır, tarifi nedir ve bu yemek için gerekli malzemeler nelerdir?

MASTERCHEF ASMA YAPRAĞINDA TEKİR TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

500 gr tekir

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1/4 çay bardağı limon suyu

1/4 çay bardağı elma sirkesi

Çekilmiş tuz

Asma yaprağı

ASMA YAPRAĞINDA TEKİR NASIL YAPILIR?

Balıklar bir gün evvelinden marineye yatırılır.

Yaprakların kenarlarını keserek balığın kafa ve kuyrukları dışarda kalacak şekilde balıkları sarın.

Sonra asma yaprağına sarıp fırında gözleri beyaz olana kadar pişiririz.

Aynı şekilde tavada da bu yemeği yapabilirsiniz. Narin bir eti olan tekir çok çabuk pişer.

Tavanızı iyice ısıtın ve balıkları pişirin. Pişip pişmediğini ise balıkların kafaların pişmesinden anlayabilirsiniz.

Yanan yapraklardan çıkan füme kokusu balıklara hoş bir aroma katar. Afiyet olsun!