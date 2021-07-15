Ata Buz Müzesi, 15 Temmuz için çocuklara açıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa kurulaan 'Ata Buz Müzesi' çocuklara kapılarını açtı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, çocuklar için 15 Temmuz'a özel yeni sanat eserleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Üniversite kampüsünde bulunan müzede, üniversitenin heykel bölümündeki öğretim üyelerinin, "Maan Çocuk" temasıyla buzdan oluşturdukları kanatlı atlar, koyun, koç ile kaplumbağa gibi birçok heykel, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Berkli, açılış sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u aynı şuur ve heyecanla idrak etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin ilk ve tek buz müzesinde 15 Temmuz'a özel sergi hazırladıklarını ifade eden Berkli, "Bu sergimizde çocuğu ön plana çıkardık. Çünkü en büyük travmayı çocuklar yaşıyor. Geleceğimizin inşasında çocukların aynı sıkıntı ve travmaları yaşamamaları için sürekli 15 Temmuz'u canlı, taze ve diri tutmak için bu faaliyetlere devam edeceğiz." diye konuştu. Açılışa, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.