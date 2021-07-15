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Giriş Tarihi: 15.7.2021 14:07 Son Güncelleme: 15.7.2021 14:17

Bakan Pakdemirli: 3 ilde orman yangınlarına müdahale ediliyor

DHA
Bakan Pakdemirli: 3 ilde orman yangınlarına müdahale ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter ve 41 arazöz ile müdahale edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, ormanlarda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bekir Pakdemirli, "Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, insansız hava araçları (İHA) saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor. Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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Bakan Pakdemirli: 3 ilde orman yangınlarına müdahale ediliyor
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